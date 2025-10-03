Kayseri merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 03.10.2025 | 11:07 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğünce silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Kayseri, İstanbul, Düzce ve Sivas'ta tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda; Ö.Y., O.K., H.G., A.S., Ş.Y., M.F.Y., B.D., M.Y.Ö. ve A.D. yakalandı. Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise; 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet silah parçası, 15 adet şarjör, bin 315 adet fişek ve çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.