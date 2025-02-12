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Kayseri'de 10 yıl hapisle aranan hükümlü halıların arkasında yakalandı

Kayseri'de 10 yıl hapisle aranan hükümlü halıların arkasında yakalandı

12.02.2025 | 15:25

Kayseri’de, ‘Kasten yaralama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç. (37), saklandığı halıların arkasında yakalandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı halıların arkasında yakalandı. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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