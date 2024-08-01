Kayseri'de 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı | Video
Malatya kara yolunda polis tarafından durdurulan otomobilde 41 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bu kapsamda M.D. (32) ve A.U.'nun (29) bulunduğu otomobil, Kayseri- Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Aramada bavulların içine konulmuş 41 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
Yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç böyle çarptı | Video 01.08.2024 | 14:54
00:48
Kayseri'de 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 01.08.2024 | 14:22
01:01
Çoban köpeğinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01.08.2024 | 14:08
02:41
Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 01.08.2024 | 13:27
00:44
Ruhsatsız işletilen maden ocağı dinamitle böyle imha edildi | Video 01.08.2024 | 13:55
01:01
Çoban köpeğinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01.08.2024 | 13:55
00:48
00:48
Hem tek teker üzerinde yolculuk yapıp hem de 286 km hız yaptı | Video 01.08.2024 | 12:39
02:33
02:51
01:50
02:09
Nadir görünen mavi ıstakoz, Ayvalık açıklarında görüntülendi | Video 01.08.2024 | 10:56
02:56
Önce evi soydu, sonra marketi... O anlar kamerada | Video 01.08.2024 | 10:50
07:18
00:27
Bursa'da garip kavga! Boş olan trafikte yol için kavga ettiler | Video 01.08.2024 | 10:31
03:16
02:34
Doğum günü kutlamasında patlatılan havai fişekler bahçeyi yaktı | Video 01.08.2024 | 10:06
02:56
Biri oyaladı, biri gözetledi, diğeri çaldı: O anlar kameraya yansıdı | Video 01.08.2024 | 09:56
01:18
01:07
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 01.08.2024 | 09:16