Kayseri'de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video

09.10.2025 | 09:41

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce bin 250 polisle 66 noktada yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bin 250 personelin katılımıyla Şehit Murat Akpınar Huzur - Asayiş Uygulaması yapıldı. İl genelinde 66 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda; 16 bin 197 şahıs ve 6 bin 298 araç sorgulandı, 397 park ve 136 umuma açık alan kontrol edildi. Kontrollerde; 257,12 gram uyuşturucu madde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, 490 adet gümrük kaçağı sigara paketi, 30 kilo kaçak tütün, 20 bin 400 adet makaron ele geçirilirken 26 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Öte yandan uygulama çerçevesinde 73 aranan şahıs yakalandı, 18 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek, 5 adet yakalama hacizli oto ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
