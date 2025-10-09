Kayseri'de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce bin 250 polisle 66 noktada yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı.
Öte yandan uygulama çerçevesinde 73 aranan şahıs yakalandı, 18 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek, 5 adet yakalama hacizli oto ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Kayseri'de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:41
00:31
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:34
02:06
01:43
Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 09.10.2025 | 08:34
11:39
Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı! 08.10.2025 | 21:06
00:17
Adana'da 1 kişinin bıçaklandığı kavganın 4 şüphelisi tutuklandı | Video 08.10.2025 | 16:29
04:04
Ataşehir'de bir fabrikada yangın paniği | Video 08.10.2025 | 15:56
01:53
Ataşehir'de fabrikada yangın paniği | Video 08.10.2025 | 15:20
01:06
Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi | Video 08.10.2025 | 15:10
03:49
00:30
03:20
Diyarbakır anneleri, Bahçeli’nin söylemini sevinçle karşıladı | Video 08.10.2025 | 13:15
06:12
14:11
01:06
Dron pilotundan Filistin'e destek videosu | Video 08.10.2025 | 13:14
02:18
00:27
00:25
00:37
D-100'de motosikletle tehlikeli hareketler kamerada | Video 08.10.2025 | 11:49
02:14
Sokakta üzerine karton örten çocuk ölümden döndü | Video 08.10.2025 | 11:14