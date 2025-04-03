Kayseri’de bin 50 personelli operasyon ve şok uygulama: 49 aranan şahıs yakalandı | Video
Kayseri’de 154 ekip ve bin 50 personel ile yapılan eş zamanlı operasyon ve şok uygulamalarda aranması bulunan 49 kişi yakalandı.
Uygulama ve operasyonlarda 49 aranan şahıs yakalanırken, 38 yoklama kaçağı/bakaya şahsa gerekli işlemleri yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve 78 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca çalışmalarda 14 hacizli/yakalamalı oto, 1 adet çalıntı oto, 1 çalıntı motosiklet ele geçirilerek 15 araç da trafikten men edildi.
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