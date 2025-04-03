Video Yaşam Kayseri’de bin 50 personelli operasyon ve şok uygulama: 49 aranan şahıs yakalandı | Video
Kayseri’de bin 50 personelli operasyon ve şok uygulama: 49 aranan şahıs yakalandı | Video

Kayseri’de bin 50 personelli operasyon ve şok uygulama: 49 aranan şahıs yakalandı | Video

03.04.2025 | 09:30

Kayseri’de 154 ekip ve bin 50 personel ile yapılan eş zamanlı operasyon ve şok uygulamalarda aranması bulunan 49 kişi yakalandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 154 ekip ve bin 50 personel ile il genelinde Şehit İbrahim Birol-5 Narko-Asayiş eş zamanlı operasyonları ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 23 bin 112 Şahıs ve 15 bin 168 oto sorgusu yapılırken, 359 park/bahçe, 92 umuma açık alan kontrol edildi. Toplam 114,68 gram narkotik madde ve 71 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilerek ilgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Uygulama ve operasyonlarda 49 aranan şahıs yakalanırken, 38 yoklama kaçağı/bakaya şahsa gerekli işlemleri yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve 78 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca çalışmalarda 14 hacizli/yakalamalı oto, 1 adet çalıntı oto, 1 çalıntı motosiklet ele geçirilerek 15 araç da trafikten men edildi.

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