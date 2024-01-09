Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 21 gözaltı | Video
Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 21 kişi emniyete götürüldü.
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