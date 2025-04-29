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Kayseri'de TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi | Video

Kayseri'de TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi | Video

29.04.2025 | 12:45

Kahramanmaraş'tan Ankara'ya giden kağıt yüklü TIR'a Kayseri'de otomobil arkadan çarptı. Kahreden kazada TIR'ın dorsesinin altına giren otomobil kağıt gibi ezilirken sürücü ise feci şekilde can verdi.

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Kahramanmaraş'tan Ankara'ya rulo kağıt yükü götüren 71 KC 328 plakalı Selim Ay'ın kullandığı TIR'a Kayseri girişinde Yaşar Şahin idaresindeki 38 ZF 026 plakalı otomobil arkadan çarptı. Melikgazi İlçesi Nalçik Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Yaşar Şahin'in kullandığı otomobil kırmızı ışık nedeniyle yavaşlayan TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren ve kağıt gibi ezilen otomobil TIR'la birlikte 20 metre sürüklendi. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

LASTİK PATLADI ZANNETTİM
Kahramanmaraş'tan aldığı yüklü Ankara'ya seyrettiğini belirten tır şoförü Selim ay yaşanan kaza ile ilgili polise verdiği bilgide TIR'ın arka kısmında bir ses duyduğunu ancak bunun lastik patlaması olduğunu zannettiğini söyledi. Trafikteki başka bir sürücünün kendisini uyarması sonucu otomobilin TIR'a arkadan çarptığını öğrendiğini belirten Selim Ay, "Işıkların kırmızıya dönmesi ile birlikte yavaşlamaya başladım. Tam durmak üzereyken ışıklara 20 metre uzaklıkta TIR'ın arka kısmından bir ses geldi. Ben önce bu sesi lastik patlaması zannettim. Benimle birlikte kırmızı ışıkta duran bir kamyonet sürücüsü sıra arkadan otomobilin çarptığını söyledi. Bunun üzerine hemen inip baktık ancak yapabileceğimiz bir şey yoktu. Otomobilin neredeyse tamamı dorsenin altına girmiş ve ezilmişti" diye konuştu.

TIR'IN ALTINDAN 2 SAATTE ÇIKARILDI
Kazanın ardından itfaiye ekipleri dorse altına sıkışan otomobili çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede ise otomobil sürücüsü Yaşar Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kağıt gibi ezilen otomobili güçlükle çıkarttı. Kaza nedeniyle Kayseri Malatya karayolunun Kayseri yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Hurdaya dönen otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından yol trafiği açılırken sürücü Yaşar Şahin'in cesedi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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