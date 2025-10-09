Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı | FVideo
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bisikletiyle ilerlediği esnada cipin çarpması neticesinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun, kazadan birkaç saat önce katıldığı yayla şenliğinde eğlendiği görüntüleri ortaya çıktı.
Kazanın ardından cip sürücüsü E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Hayatını kaybeden Ahmet Civelek, kazadan bir gün sonra öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuncaorman Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, Ahmet Civelek'in kazadan saatler önce yayla şenliğinde eğlendiği, horon teptiği neşeli hallerinin yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.
