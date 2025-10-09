Video Yaşam Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı | FVideo
Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı | FVideo

Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı | FVideo

09.10.2025 | 14:25

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bisikletiyle ilerlediği esnada cipin çarpması neticesinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun, kazadan birkaç saat önce katıldığı yayla şenliğinde eğlendiği görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 5 Ekim tarihinde Hendek ilçesi D-100 kara yolu Kargalı Hanbaba Mahallesi yan yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cip, bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki Ahmet Civelek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Civelek, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti.

Kazanın ardından cip sürücüsü E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Hayatını kaybeden Ahmet Civelek, kazadan bir gün sonra öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuncaorman Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, Ahmet Civelek'in kazadan saatler önce yayla şenliğinde eğlendiği, horon teptiği neşeli hallerinin yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı | FVideo 01:47
Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı | FVideo 09.10.2025 | 14:25
Yeşil reçete operasyonu: 12 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi | Video 00:46
"Yeşil reçete" operasyonu: 12 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi | Video 09.10.2025 | 14:19
Hortum okulun çatısını böyle uçurdu! | Video 01:04
Hortum okulun çatısını böyle uçurdu! | Video 09.10.2025 | 13:45
Motosikleti üzerine yatarak kullandı, ölüme davetiye çıkardı | Video 00:40
Motosikleti üzerine yatarak kullandı, ölüme davetiye çıkardı | Video 09.10.2025 | 12:51
Kayseri’de sağlık merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı | Video 00:58
Kayseri'de sağlık merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı | Video 09.10.2025 | 12:51
Serdar Öktem cinayeti! Şüphelilerin saldırıdan önce alışveriş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
Serdar Öktem cinayeti! Şüphelilerin saldırıdan önce alışveriş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.10.2025 | 12:15
Siirt’te öğretmenleri taşıyan minibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı | Video 00:20
Siirt'te öğretmenleri taşıyan minibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı | Video 09.10.2025 | 12:00
Mardin’de Berivan’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01:09
Mardin'de Berivan’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 09.10.2025 | 11:44
Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video 05:22
Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video 09.10.2025 | 11:40
22 yıldır aranan firari, Kayseri’de başkasına ait kimlikle yakalandı | Video 00:31
22 yıldır aranan firari, Kayseri'de başkasına ait kimlikle yakalandı | Video 09.10.2025 | 11:40
Sultan II. Abdülhamid Han’ın inşa ettirdiği postane binası restore edilmeyi bekliyor | Video 02:49
Sultan II. Abdülhamid Han'ın inşa ettirdiği postane binası restore edilmeyi bekliyor | Video 09.10.2025 | 11:00
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 00:49
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:59
Başakşehir’de taksi sürücüsünün yolcu kavgası kamerada | Video 00:48
Başakşehir’de taksi sürücüsünün yolcu kavgası kamerada | Video 09.10.2025 | 10:59
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Yara almadan kurtuldu | Video 00:27
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Yara almadan kurtuldu | Video 09.10.2025 | 10:47
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 00:49
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:25
Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı | Video 00:31
Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı | Video 09.10.2025 | 10:04
İki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar kamerada | Video 00:14
İki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar kamerada | Video 09.10.2025 | 10:03
Kayseri’de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video 00:48
Kayseri'de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:41
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı | Video 00:31
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:34
Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı | Video 02:06
Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY