Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı | FVideo

Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı 09.10.2025 | 14:25 Sakarya'nın Hendek ilçesinde bisikletiyle ilerlediği esnada cipin çarpması neticesinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun, kazadan birkaç saat önce katıldığı yayla şenliğinde eğlendiği görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 5 Ekim tarihinde Hendek ilçesi D-100 kara yolu Kargalı Hanbaba Mahallesi yan yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cip, bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki Ahmet Civelek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Civelek, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti.Kazanın ardından cip sürücüsü E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Hayatını kaybeden Ahmet Civelek, kazadan bir gün sonra öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuncaorman Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.Öte yandan, Ahmet Civelek'in kazadan saatler önce yayla şenliğinde eğlendiği, horon teptiği neşeli hallerinin yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.