Video Yaşam Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı | Video

09.04.2025 | 11:40

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, nişanlı çiftin hayalleri yarım kaldı. Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak (23) hayatını kaybederken, nişanlısı Elif T. (20) ağır yaralandı. Genç kadının tedavisi, yoğun bakımda devam ederken çiftin nişan töreninden görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, önceki akşam saatlerinde Göksun-Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Elbistan istikametine seyir halindeki 46 AER 538 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti, 5 gün önce nişanlandığı Elif T. ise ağır yaralandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak'ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi. Nişan sonrasında düğün alışverişi için şehir merkezine gittikleri ve kazanın yaşandığı belirtildi.Sağlık durumu ciddiyetini koruyan genç kadının tedavisi sürüyor.

"DAHA GEÇEN HAFTA NİŞANLARINDAYDIK"
Kazanın ardından genç çiftin yakın çevresi ve arkadaşları, sosyal medyada duygu dolu paylaşımlarda bulundu. "Daha geçen hafta nişanlarındaydık Şimdi Elif'imiz yoğun bakımda, Hüseyin'imiz cennette" şeklindeki ifadelerle yapılan paylaşımlarda, Elif'in bir an önce sağlığına kavuşması için dua edilmesi istendi.

Hayatını kaybeden Alabacak için memleketi Ekinözü ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alabacak, dualarla toprağa verildi.Törene Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, ilçe siyasi parti temsilcileri, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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