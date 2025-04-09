Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, nişanlı çiftin hayalleri yarım kaldı. Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak (23) hayatını kaybederken, nişanlısı Elif T. (20) ağır yaralandı. Genç kadının tedavisi, yoğun bakımda devam ederken çiftin nişan töreninden görüntüleri ortaya çıktı.
"DAHA GEÇEN HAFTA NİŞANLARINDAYDIK"
Kazanın ardından genç çiftin yakın çevresi ve arkadaşları, sosyal medyada duygu dolu paylaşımlarda bulundu. "Daha geçen hafta nişanlarındaydık Şimdi Elif'imiz yoğun bakımda, Hüseyin'imiz cennette" şeklindeki ifadelerle yapılan paylaşımlarda, Elif'in bir an önce sağlığına kavuşması için dua edilmesi istendi.
Hayatını kaybeden Alabacak için memleketi Ekinözü ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alabacak, dualarla toprağa verildi.Törene Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, ilçe siyasi parti temsilcileri, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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