Kazaya karışan otomobil iş yerine girdi! O anlar kamerada | Video 06.03.2025 | 12:27 Sancaktepe'de ara sokaktan caddeye çıkarken kazaya karışan otomobil, kaldırıma çıkarak iş yerine girdi. Kazada sürücü Arife Numanoğlu yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi, Ebubekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Arife Numanoğlu'nun kontrolündeki 34 HK 9369 plakalı otomobil, Albayrak Sokak'tan çıktığı sırada caddede ilerleyen 34 KKM 296 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle Numanoğlu'nun kullandığı otomobil, savrularak kaldırıma çıktıktan sonra iş yerine çarptı. 34 KKM 296 plakalı otomobil ise refüje çıkarak karşı yönden gelen kamyonete çarparak durabildi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Arife Numanoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde iki yönde kısa süreli trafiğe kapalı kalırken otomobilin çarptığı iş yerinde hasar oluştu. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

'AŞIRI HIZ YAPILIYOR'

Mahalle sakini Hüseyin Açıkgöz, "Bu caddede aşırı hız yapılıyor. Bundan dolayı kazalar oluyor. Burası mahalle, çocuklar okula gidiyor. Araçlar yavaş gitme gereksinimi duymuyorlar. Daha önce de çocuklara çarparak kaza olmuştu" dedi.