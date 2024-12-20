Kazaya karışan otomobil tramvay yoluna devrildi, facianın eşiğinden dönüldü | Video 20.12.2024 | 13:33 Samsun'da başka bir araçla çarpışan otomobilin tramvay hattına devrildiği kazada facianın eşiğinden dönüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aydın idaresindeki 55 AKY 880 plakalı otomobil, Metin Keleşoğlu'nun kullandığı 55 AFE 609 plakalı otomobile çarpıp takla atarak tramvay hattına devrildi. Kaza sonrası raylı sistem seferleri durduruldu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine yakın tramvaydaki yolcular güvenlik tahliye edildi. Kazada devrilen 55 AFE 609 plakalı otomobil çekici ile raylardan kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat duran tramvay seferleri aracın kaldırılmasıyla tekrar başladı. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.