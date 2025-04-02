Keban Baraj Gölünde 72 kiloluk dev turna balığı yakalandı | Video
Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde, av sezonu yasağının başlamasından bir önce profesyonel balıkçı İsmail Demirel tarafından 72 kilogram ağırlığında bir turna balığı yakalandı. Bir gün önce aynı bölgede 60 kilogramlık bir başka dev turna balığı tutulmuştu.
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