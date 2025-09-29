Video Yaşam Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı | Video
Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı | Video

Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı | Video

29.09.2025 | 14:28

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Nihal Aras (49), oturduğu binanın bahçesinde beslediği kediler nedeniyle arasında husumet bulunan komşusu N.S ve onun oğlu S.S. tarafından darbedildi. S.S.'nin yumruk attığı Nihal Aras'ın burnu kırılırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 3 Ağustos'ta Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Nihal Aras, oturduğu binanın girişinde, yaklaşık 3 yıldır bahçede beslediği kediler nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusu N.S., eşi ve oğlu ile karşılaştı. Nihal Aras, iddiaya göre sokak köpeklerinin içeriye girip kedilere zarar vermemesi için kapalı tutulmasını istediği binanın giriş kapısını açık bırakan komşusuna tepki gösterdi. Nihal Aras, binaya girerken, komşusu N.S., oğlu ve eşi de peşinden gitti. N.S. Nihal Aras'ı eve gireceği sırada saçından tutup dışarıya çıkarırken, oğlu S.S. de yumruk attı. Aldığı darbelerle yere yığılan Nihal Aras, hastaneye kaldırıldı. Burnu kırıldığı belirlenen Nihal Aras, tedavisinin ardından şikayetçi oldu. N.S. ve oğlu S.S., polis merkezinde ifade verdi.

Bu arada olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Nihal Aras'ın, evine gireceği sırada peşinden gelen N.S. ve oğlu S.S.'nin saldırısına uğradığı, S.S'nin kadına yumruk attığı görüldü.

'HAYATIM TEHLİKE ALTINDA'
Nihal Aras, "Kapıdan girerken hanımefendi bana çok ağır hakaretler etti; 'Bugün seni öldüreceğiz, kaçacağız, gideceğiz' dedi. Ben de 'Buyurun bekliyorum' derken, oğlu ve annesi hemen fırladılar. Annesi saçımın arkasından tuttu, oğlu alttan yumrukladı. Babası, 'Hızınızı almadınız mı daha' dedi; ondan sonra da ayırmaya çalıştı. İlk kapının önünde vurdular. Sonra eve aldılar beni; evde tekme tokat. Burnum 3 yerden kırık. Darp raporum var. Vücudumda kırıklar var ve psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum. Ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. 57 gündür dosyanın savcılığa gitmesini bekliyorum. Benim hayatım tehlike altında. Ben adalete güveniyorum. Lütfen artık bir şeyleri olsun. Yoksa benim bugün yarın gerçekten ölüm haberimi alacaksınız" dedi.

Nihal Aras, arka bahçede sokak kedilerine beslemesi nedeniyle aralarında husumet başladığını ileri sürerek, "Bahçe kapısının kapanmasını rica ettim. Her gün inadına o kapı kapanmadı. Köpekler girdiler kedileri parçalayıp öldürdüler. Haftada bir kedim ölmeye başladı. Daha önce eşime bıçak çektiler. Kapımı kırdılar. Eşimin çalıştığı dolmuşun koltuklarının lastiklerini kırıp bıçakla parçaladılar. Kapımın önüne korkumdan kamera taktırdım. Kamerayı bile takmıyorlar artık. Yani kameranın önünde, ağzımı burnumu kırdılar. Cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı | Video 08:46
Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı | Video 29.09.2025 | 14:28
Sivas Kangal Termik Santrali’nde yangın | Video 00:51
Sivas Kangal Termik Santrali’nde yangın | Video 29.09.2025 | 13:16
5 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:14
5 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.09.2025 | 13:16
ABD’de tutuklu bilim insanının ailesinden çağrı: Adil yargılama ve güvenli alan istiyoruz | Video 03:12
ABD'de tutuklu bilim insanının ailesinden çağrı: "Adil yargılama ve güvenli alan istiyoruz" | Video 29.09.2025 | 13:16
Türk çift Roma’da hırsızlık kurbanı oldu | Video 00:52
Türk çift Roma’da hırsızlık kurbanı oldu | Video 29.09.2025 | 13:16
Şişli’de trafikte tartışma kamerada! İkisi de birbirini çekip suçladı | Video 00:40
Şişli'de trafikte tartışma kamerada! İkisi de birbirini çekip suçladı | Video 29.09.2025 | 11:16
Arnavutköy’de trafikte taşlı saldırı kamerada | Video 00:21
Arnavutköy’de trafikte taşlı saldırı kamerada | Video 29.09.2025 | 09:44
Kars’ta 5. sınıf öğrencisinin Kafkas dansı sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı | Video 01:09
Kars'ta 5. sınıf öğrencisinin Kafkas dansı sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı | Video 29.09.2025 | 09:44
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza | Video 01:50
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza | Video 29.09.2025 | 09:25
Manisa’da feci kazada otomobil ikiye bölündü: 5 ölü, 6 yaralı | Video 06:02
Manisa'da feci kazada otomobil ikiye bölündü: 5 ölü, 6 yaralı | Video 29.09.2025 | 08:59
537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video 00:52
537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video 29.09.2025 | 08:59
Uzun namlulu silahla oto galeriyi taradılar | Video 01:42
Uzun namlulu silahla oto galeriyi taradılar | Video 29.09.2025 | 08:59
Ankara’da pazarda 1 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu kavga kamerada | Video 00:53
Ankara'da pazarda 1 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu kavga kamerada | Video 29.09.2025 | 08:59
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 05:36
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 28.09.2025 | 23:18
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 03:28
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı jokeri kullandığına pişman oldu! Bakın ne cevap verdi! 28.09.2025 | 23:12
Velayet kavgasında kadınlardan sopalı saldırı | Video 03:03
Velayet kavgasında kadınlardan sopalı saldırı | Video 28.09.2025 | 14:59
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası tarafından silahla vuruldu yerde tekmelendi | Video 06:46
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası tarafından silahla vuruldu yerde tekmelendi | Video 28.09.2025 | 14:22
Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın | Video 06:10
Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın | Video 28.09.2025 | 14:20
Kendisini bekleyen araca koşarken otomobil çaptı | Video 01:54
Kendisini bekleyen araca koşarken otomobil çaptı | Video 28.09.2025 | 14:19
Tekirdağ’da tilki ile sohbet görenleri güldürdü | Video 04:54
Tekirdağ'da tilki ile sohbet görenleri güldürdü | Video 28.09.2025 | 14:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY