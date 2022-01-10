Video Yaşam Kendisini belgesele kaptıran kedinin verdiği tepki izleyenleri güldürdü | Video
Kendisini belgesele kaptıran kedinin verdiği tepki izleyenleri güldürdü | Video

Kendisini belgesele kaptıran kedinin verdiği tepki izleyenleri güldürdü | Video

10.01.2022 | 14:53

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Çorum'un İskilip ilçesi'ne bağlı Kayaağzı köyünde kendisini televizyondaki belgesele kaptıran kedinin verdiği tepki izleyenleri güldürdü.

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