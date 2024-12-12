Kendisini daha önce vuranı tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı | Video
Samsun'da aralarındaki husumetten dolayı kendisini daha önce tabancayla yaralayanı oturduğu kahvehanede silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis yaptığı araştırma sonucu 24 suç kaydı bulunan B.E.O.'yu suçta kullandığı tabancayla birlikte dün yakalayarak gözaltına aldı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan B.E.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
B.E.O. tabancayla yaraladığı şahsın daha önce de kendisini silahla yaraladığını söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.E.O. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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