Kendisini daha önce vuranı tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı | Video 12.12.2024 | 16:05 Samsun'da aralarındaki husumetten dolayı kendisini daha önce tabancayla yaralayanı oturduğu kahvehanede silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan M.İ.(49), her iki bacağından da vurularak yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen B.E.O. (24) olaydan sonra kaçtı.Polis yaptığı araştırma sonucu 24 suç kaydı bulunan B.E.O.'yu suçta kullandığı tabancayla birlikte dün yakalayarak gözaltına aldı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan B.E.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.B.E.O. tabancayla yaraladığı şahsın daha önce de kendisini silahla yaraladığını söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.E.O. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.