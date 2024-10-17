Video Yaşam Kendisini durdurmaya çalışan polisi, aracının kaputunda götürdü | Video
Kendisini durdurmaya çalışan polisi, aracının kaputunda götürdü | Video

Kendisini durdurmaya çalışan polisi, aracının kaputunda götürdü | Video

17.10.2024 | 15:41

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kendisine engel olmak isteyen polis memurunu otomobilinin kaputunun üzerinde yaklaşık 300 metre götürdü. Önü kesilerek durdurulabilen sürücü, gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Umurbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 22.30 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, 35 AJ 5702 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir polis memuru önüne geçerek otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Bunun üzerine polis memuru motor kaputunun üzerine atladı. Otomobil sürücüsü, tek eliyle motor kaputuna tutunan diğer eliyle cama vurarak aracı durdurmaya çalışan polis memurunu yaklaşık 300 metre kaputun üzerinde götürdü. Otomobil, 4 sokak ilerde takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. O anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı.

Elinden yaralan polis memurunu ayakta müdahale edildi. Sürücü ise gözaltına alındı.

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