Kendisini yakalayan polisle hatıra fotoğrafı çektirdi: "Geçmiş olsun gençler" | Video
Bursa'da plakasını kapatıp gezen motosikletli gençler, akaryakıt istasyonunda polis memuruna yakalandı. Polisin, "Geçmiş olsun gençler" diyerek ceza yazdığı sürücü kameraya yansırken, makbuzu eline alan iki arkadaş, polis memuruyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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