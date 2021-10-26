Video Yaşam Kestanenin anavatanında hasat başladı | Video
Kestanenin anavatanında hasat başladı | Video

Kestanenin anavatanında hasat başladı | Video

26.10.2021 | 01:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kestanenin anavatanında hasat başladı | Video 00:17
Kestanenin anavatanında hasat başladı | Video 26.10.2021 | 01:41
Aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi | Video 00:51
Aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi | Video 25.10.2021 | 23:38
Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Damadı diğer kızını da kaçırıp… | Video 04:47
Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Damadı diğer kızını da kaçırıp… | Video 25.10.2021 | 21:13
Ata çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu | Video 01:48
Ata çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu | Video 25.10.2021 | 19:47
Avukat, husumetlisinin otomobilini pompalıyla böyle kurşun yağmuruna tuttu | Video 04:21
Avukat, husumetlisinin otomobilini pompalıyla böyle kurşun yağmuruna tuttu | Video 25.10.2021 | 19:34
Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün o anları! | Video 00:20
Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün o anları! | Video 25.10.2021 | 19:35
’Fenomen davulcu’ boş sandalye ile güreşti | Video 05:11
'Fenomen davulcu' boş sandalye ile güreşti | Video 25.10.2021 | 17:58
80 kuruşluk yolculuk 314 TL’ye mal oldu | Video 05:39
80 kuruşluk yolculuk 314 TL’ye mal oldu | Video 25.10.2021 | 17:49
Sel suları denizde doğal mendirek oluşturdu | Video 03:11
Sel suları denizde doğal mendirek oluşturdu | Video 25.10.2021 | 17:37
Milyonluk araçla yol kesip halay çektiler 00:08
Milyonluk araçla yol kesip halay çektiler 25.10.2021 | 17:24
Yıkamak için aldığı halının içinden 40 bin TL değerinde altın çıktı 01:43
Yıkamak için aldığı halının içinden 40 bin TL değerinde altın çıktı 25.10.2021 | 16:59
Çatalca’da köpek kavgası cinayetle sonuçlandı! 02:41
Çatalca'da köpek kavgası cinayetle sonuçlandı! 25.10.2021 | 16:41
Manisa’da 10 yaşındaki Elçin’in bulduğu kaya parçası için ’milyonlarca yıllık fosil’ incelemesi 04:50
Manisa'da 10 yaşındaki Elçin'in bulduğu kaya parçası için 'milyonlarca yıllık fosil' incelemesi 25.10.2021 | 16:09
Halk otobüsü kaza yaptı, 3 mahallenin interneti kesildi 01:10
Halk otobüsü kaza yaptı, 3 mahallenin interneti kesildi 25.10.2021 | 16:33
Limni Gölü beyaza büründü.. İşte kartpostallık manzara 00:51
Limni Gölü beyaza büründü.. İşte kartpostallık manzara 25.10.2021 | 16:26
Ay çekirdeği çuvalından 9 tabanca çıktı | Video 01:36
Ay çekirdeği çuvalından 9 tabanca çıktı | Video 25.10.2021 | 16:15
Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı | Video 01:36
Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı | Video 25.10.2021 | 16:15
Yanan kamyonete bilinçsiz su döktü, alevler çılgına döndü... 01:05
Yanan kamyonete bilinçsiz su döktü, alevler çılgına döndü... 25.10.2021 | 16:14
Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı 02:34
Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı 25.10.2021 | 15:53
Temizlik görevlisi içinde 650 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti | Video 04:50
Temizlik görevlisi içinde 650 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti | Video 25.10.2021 | 15:39

Kestane'nin anavatanı olarak bilinen Aydın'ın Nazilli ilçesinde zorlu kestane hasadı başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA