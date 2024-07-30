Kilolarca tarihi geçmiş etiketsiz et ele geçirildi | Video
Adıyaman’da, ruhsatsız faaliyet gösteren bir kasaba şok baskın yapan zabıta ekipleri kilolarca ağırlığında tarihi geçmiş ve etiketsiz etler ele geçirdi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:31
Kilolarca tarihi geçmiş etiketsiz et ele geçirildi | Video 30.07.2024 | 11:49
00:58
Pendik'te taksiciyle yolcu arasındaki para tartışması kamerada | Video 30.07.2024 | 11:01
04:44
01:12
Şile’de oluşan hortum kamerada | Video 30.07.2024 | 10:43
00:07
Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs tutuklandı | Video 30.07.2024 | 10:43
01:06
Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 5 tutuklama | Video 30.07.2024 | 10:43
01:07
01:00
03:49
Aşırı yüklenmeyi kaldırmayan trafo alev alev yandı | Video 30.07.2024 | 09:58
01:06
Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 5 tutuklama | Video 30.07.2024 | 09:53
00:07
Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs tutuklandı | Video 30.07.2024 | 09:52
01:12
Şile’de oluşan hortum kamerada | Video 30.07.2024 | 09:37
00:59
Jandarma 3 adrese baskın yaptı, 14 kilo esrar ele geçirdi | Video 30.07.2024 | 09:31
00:13
Trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs gözaltına alındı | Video 30.07.2024 | 08:51
01:27
Muayenesiz ATV’yi ehliyetsiz kullanan sürücüye 27 bin TL ceza | Video 30.07.2024 | 09:13
01:00
02:16
02:34
02:09
Köpekler saldırınca yere düşen kadın ölümden döndü | Video 29.07.2024 | 15:46