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Kilosu 250 bin liradan satılacak olan safran çiçek açmaya başladı | Video

Kilosu 250 bin liradan satılacak olan safran çiçek açmaya başladı | Video

19.10.2023 | 15:22

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 250 bin lirayı bulan safran bitkisi yaklaşık 20 günlük gecikmenin ardından çiçek açmaya başladı.

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Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenilenden 20 gün sonra çiçek açtı.

3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran, Ağustos ayında ekimi yapılırken, Ekim-Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor.
Kurak hava nedeniyle geç çiçek açan safranın hasadı geçtiğimiz yıllara göre kısa sürecek.

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen ve mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak da bilinen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı (SAFTİD) Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle safranın geç çiçek açtığını belirterek, "Bu demek oluyor ki işte artık 20'sine doğru başladıysa çiçeklenme Kasım'ın 15'ine kadar sürecek. Güzel dolu dolu bir safran dönemimiz olacak" dedi.

Safran Festivali'nin kente çok büyük katkısı olduğunu ifade eden Ergüder, "Yani safran aldığı coğrafi işaretler hele bu seneki Avrupa işaretinden sonra gerçekten aslında bu kadar yoğun geçmeyen bir dönemi şuanda şehirde yüzde 100'e varan dolulukla getirmemizi sağladı. Biz biraz önce toplantıda da bahsettim. Geçen sene gelen bir sunucumuz için bile, bir odayı bile bulmakta güçlük çektik. Bu da bizim safranla ilgili festivali yaparken ki baştaki hedefimizle ilgili, doğru noktaya ulaştığımızı gösteriyor" diye konuştu.

"GRAM FİYATININ 250 LİRA OLACAĞINI UMUYORUZ"
İlçenin en büyük safran üreticisi olan İsmail Yılmaz, bugün itibariyle çiçeklenmenin artacağını aktararak şunları söyledi: "Artık yüzlerce binlerce çiçeği önümüzdeki günlerde tarlalarda görebileceğiz. Tamamen bu arz talep işi. Safrana talep çok var. Yani ürüne talep var. Muhtemelen yeni ürünün gram fiyatının 250 lira olacağını umuyoruz."

"DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN GELMEK İSTEYEN MİSAFİRLERİMİZ VAR"
Yılmaz, safran hasadının 10-15 gün daha az yapılacağını aktararak, "Büyük bir alanda 8 yıldır üretim yapıyorum. Üretim yaptığın Yukarı Çiftlik Köyü bir turizm destinasyonu haline geldi. Yurt içinden çok gelen vatandaşımız var ama dünyanın çeşitli yerlerinden gelmek isteyen misafirlerimiz var" şeklinde
konuştu.
'Doktorluğu bırakıp safran ekimine başladı'
Antalya'da doktorluğu bırakarak Safranbolu'ya yerleşip 3 dönümlük alanda safran yetiştirmeye başlayan Nail Eren, "Arkadaşlarla birlikte burada safran ektik. Başlangıç olarak 3 dönümlük arazide yaptık. Amacımız safranı çoğaltarak daha büyük arazilerde üretimini yapmak" dedi.

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