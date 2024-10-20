Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı! Yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

ATV’nin ilgiyle takip edilen ve en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Çağrı Uslu isimli yarışmacı, 10’uncu soruya kadar kolaylıkla geldi. Yarışmacı 500 bin TL’lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmacı 1 milyon liralık soruyu görebilecekken öyle bir karar verdi ki! İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!