Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soruyu açtırmıştı! Eyüp İşler’den büyük itiraf!

ATV’nin reytingleri altüst eden ve en çok para kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İste, her hafta olduğu gibi bu hafta da seyircileri kendisine hayran bıraktı. Kim Milyoner Olmak İster'de dün gece adeta tarihi anlar yaşandı. Artan ödül miktarı olan 5 milyon TL ilk kez açıldı. Yarışmacı Eyüp İşler, 5 milyon TL’lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmacı Eyüp İşler, yanlış cevap verdi yarışmadan 50 bin TL alarak veda etti. Eyüp İşler bugün A Haber’e konuştu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Eyüp İşler’in büyük itirafı!