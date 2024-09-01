Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! Milyoner'de doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu...
Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! Milyoner'de doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu...

Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! Milyoner'de doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu...

01.09.2024 | 22:58

ATV’nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan Baran Parlakyıldız isimli yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar geldi. Yarışmacının karşısına çıkan 100 bin TL’lik soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. BM sorusuna doğru cevap veren yarışmacıya ünlü sunucu İmirzalıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü hatırlattı! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nun o dikkat çeken sözleri!

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