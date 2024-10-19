Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran 'Gazze' açıklaması

atv'nin çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran Gazze açıklaması! Yarışmacı Rahime Danışmaz, kazanacağı ödülü, Gazze'de yaşanan insanlık dramından etkilenen ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağını açıkladı.