Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

25.08.2024 | 23:02

ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarından ‘Kim Milyoner Olmak İster?’, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle takip edildi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Bu hafta programa katılan Aybatur Kıvanç isimli yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar oldukça başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı büyük ödüle 3 adım kala verdiği kararla herkesi heyecanlandırdı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!

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