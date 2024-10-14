Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru!
ATV’nin en çok izlenen, dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan Serhat Cin isimli yarışmacı, henüz ikinci soruda elenerek hem izleyicileri, hem de ünlü sunucuyu oldukça şaşırttı. Yarışmacının verdiği cevap sonrası tepkisi ve ünlü sunucuyla arasında geçen diyalog programa damga vurdu. İşte Milyoner’de geceye damga vuran o anlar!
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