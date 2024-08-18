Kim Milyoner Olmak İster'de öyle bir karar verdi ki! Büyük ödüle 4 adım kala…
ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla kitleleri kendisine hayran bırakan Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Yarışmaya katılan Kaan Kamacıoğlu adlı yarışmacının büyük ödüle 4 adım kala verdiği karar herkesi şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar!
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