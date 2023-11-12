Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! İşte Eyüp İşler’in 5 milyon TL’lik soruya verdiği o cevap!
ATV’nin ilgiyle izlenen ve en çok para kazandıran programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bugün tarihi bir gece yaşandı. Artan ödül miktarı olan 5 milyon TL ilk kez açıldı. Yarışmacı Eyüp İşler, 1 milyon TL değerindeki Filistin sorusuna doğru cevap verdi ve 13’üncü soruyu görmeye hak kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o tarihi anlar!
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