Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki!

ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Sümmeye Layık isimli yarışmacı 200 bin TL değerindeki soruda doğru cevabı bilse de verdiği kararla herkesi şaşırttı. İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!