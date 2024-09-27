Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster?’de eğlenceli anlar!
ATV’nin reytingleri altüst eden yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?’de bu hafta yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Programa katılan Abdulgani Güleç isimli yarışmacı, hem izleyicileri hem de Oktay Kaynarca’yı güldürdü. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran o eğlenceli anlar!
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