Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı hikayesiyle herkesi üzdü!
ATV’nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster’, bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilere başarılı performanslar izletti. Yarışmaya katılan 35 yaşındaki Ayşe Gündüz, kendisini tanıtırken anlattıklarıyla izleyicileri oldukça şaşırttı. Filmleri aratmayan ve yürek burkan hayatıyla başarılı performans sergileyen Ayşe Gündüz, büyük ödüle 2 adım kala öyle bir karar verdi ki… İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!
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