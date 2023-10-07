Kimliği belirsiz bir kişi tarafından kovalanan genç bıçaklandı | Video
Adıyaman’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından kovalanan genç bıçak darbesinden kaçamadı.
Bıçaklanan şahıs yere düşünce, olayın faili olan saldırgan şahıs ise hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın şüphelisinin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
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