Video Yaşam Kiracı evi ateşe verdi, 70 yaşındaki ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı | Video
Kiracı evi ateşe verdi, 70 yaşındaki ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı | Video

Kiracı evi ateşe verdi, 70 yaşındaki ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı | Video

05.04.2025 | 12:53

Elazığ’da bir kiracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı oturduğu daireyi ateşe verdi. Olay sonrası kullanılamaz hale gelen evini görmeye gelen 70 yaşındaki Sıdıka Durmuş, gözyaşları içinde "Eşim sakat, ben yaşlıyım, bize kim yardım edecek" dedi.

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Olay Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiracı olarak kalan bir şahsın henüz bilinmeyen nedenden dolayı evi ateşe verdi. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise yangına neden olduğu iddia edilen kiracıyı gözaltına aldı.

Yangın sonrası büyük acı yaşayan ev sahibi 70 yaşındaki Sıdıka Durmuş, eşiyle birlikte yılların emeğiyle kurdukları evlerinin küle döndüğünü dile getirdi. Durmuş, ''Evimi yaktılar. Eşim sakat, ben yaşlıyım. Evimizi yapacak maddi durumumuz yok. Her taraf yandı gitti. Bize yardımda bulunun" dedi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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