Kiracı evi ateşe verdi, 70 yaşındaki ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı | Video
Elazığ’da bir kiracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı oturduğu daireyi ateşe verdi. Olay sonrası kullanılamaz hale gelen evini görmeye gelen 70 yaşındaki Sıdıka Durmuş, gözyaşları içinde "Eşim sakat, ben yaşlıyım, bize kim yardım edecek" dedi.
Yangın sonrası büyük acı yaşayan ev sahibi 70 yaşındaki Sıdıka Durmuş, eşiyle birlikte yılların emeğiyle kurdukları evlerinin küle döndüğünü dile getirdi. Durmuş, ''Evimi yaktılar. Eşim sakat, ben yaşlıyım. Evimizi yapacak maddi durumumuz yok. Her taraf yandı gitti. Bize yardımda bulunun" dedi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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