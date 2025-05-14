Video Yaşam Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı | Video

Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı | Video

14.05.2025 | 08:19

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, gece saatlerinde Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki 265. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, tabancayla vurulan Arap Sefa Türe'nin olay yerinde hayatının kaybettiği belirlendi. Silah ve bıçakla yaralanan U.O., Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı sokakta ve apartmanda geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

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