Kırıkkale’de yaralı bal porsuğu bulundu
Kırıkkale Karakeçili ilçesinin Akkoşan Köyü'nde yaralı bir bal porsuğu bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yaralı hayvana ulaştı. Yapılan kontroller sonucunda, hayvanın nesli tehlike altında olan bir bal porsuğu olduğu belirlendi.
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