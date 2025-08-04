Kırklareli'nde yangın! Avrupa otoyolu ulaşıma kapandı | Video 04.08.2025 | 16:04 Kırklareli’nde anızlık alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı Avrupa Otoyolu ulaşıma kapandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yangın ağaçlık alana sıçradı.Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan nedeniyle Avrupa Otoyolu'nda görüş mesafesi düştü ve yol ulaşıma kapandı. Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.