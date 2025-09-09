Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Çorum’da yakalandı | Video
Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla Uluslararası seviyede kırmızı bültenle "terörizm" suçundan aranan DEAŞ terör örgütü üyesi yabancı uyruklu şahıs yakalanarak tutuklandı.
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Çorum'da yakalandı | Video 09.09.2025 | 16:16
