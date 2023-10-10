Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu minibüsü kamyonetle çarpıştı: 11 yaralı | Video 10.10.2023 | 10:09 Karabük’te kırmızı ışık ihlali yapan şehiriçi yolcu minibüsü kavşakta kamyonet ile çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralanarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Karabük - Kastamonu karayolu 100. Yıl Jandarma kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Erdoğan idaresindeki yolcu minibüsü kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak karşı şeride geçtiği sırada, Kastamonu istikametinden gelmekte olan Hafız Altundaş idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet içerisindeki bir yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonet içindeki yolcu sıkıştığı yerden çıkarıldı.Kazada kamyonet sürücü ile birlikte yanında bulunan 2 kişi ile, minibüs sürücüsü ve 7 yolcu olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2 yaralı Özel Medikar Hastanesine, 3 yaralı ise Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.Kazada yaralanan 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, araçlar daha sonra çekici yardımı ile kaldırıldı.