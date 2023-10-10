Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu minibüsü kamyonetle çarpıştı: 11 yaralı | Video
Karabük’te kırmızı ışık ihlali yapan şehiriçi yolcu minibüsü kavşakta kamyonet ile çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralanarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada kamyonet sürücü ile birlikte yanında bulunan 2 kişi ile, minibüs sürücüsü ve 7 yolcu olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2 yaralı Özel Medikar Hastanesine, 3 yaralı ise Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kazada yaralanan 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, araçlar daha sonra çekici yardımı ile kaldırıldı.
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