Kırmızı ışıkta geçerek 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı | Video
Aksaray’da kırmızı ışık ihlali yapan büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin kavşaktan dönmek isteyen servis minibüsü ile çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazanın ardından yaralanarak hastanede tedavi altına alınan, kırmızı ışık ihlali yapan Erol Özkök tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek polis ekiplerince Aksaray Adliyesine götürüldü. Burada hakim karşısına çıkarılan kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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