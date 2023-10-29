Video Yaşam Kırmızı ışıkta geçerek 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı | Video
Kırmızı ışıkta geçerek 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı | Video

Kırmızı ışıkta geçerek 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı | Video

29.10.2023 | 12:34

Aksaray’da kırmızı ışık ihlali yapan büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin kavşaktan dönmek isteyen servis minibüsü ile çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaza, 24 Ekim günü sabah saat 08.30 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu'nun 15. kilometresinde Yeni Mahalle Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Aksaray'a seyreden Erol Özkök (27) idaresindeki büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile kavşaktan dönüş yapan Fahrettin Ö. (55) yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza anı kamyonet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini gösterirken, çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar şarampole savruldu. Servis minibüsünde bulunan Bahtiyar Görgülü olay yerinde hayatını kaybederken, aynı servis aracında bulunan mesai arkadaşı Memduha Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücülerle birlikte yaralanan toplam 19 kişi hastanede tedavi altına alınırken, çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

Kazanın ardından yaralanarak hastanede tedavi altına alınan, kırmızı ışık ihlali yapan Erol Özkök tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek polis ekiplerince Aksaray Adliyesine götürüldü. Burada hakim karşısına çıkarılan kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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