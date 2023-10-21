Video Yaşam Kırmızı ışıkta geçti, ceza yiyince itiraz etti: "Kendimden eminim" | Video
Kırmızı ışıkta geçti, ceza yiyince itiraz etti:

Kırmızı ışıkta geçti, ceza yiyince itiraz etti: "Kendimden eminim" | Video

21.10.2023 | 13:55

Şişli’de kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesine yönelik dron destekli denetimlere takılan taksi sürücüsü ‘kendimden eminim’ diyerek kırmızı ışıkta geçmediğini söyledi. Polis memurunun olay anına ilişkin fotoğrafı kendisine göstermesi üzerine sürücü, hiçbir şey demeden uygulama noktasından ayrıldı. Sürücüye 951 lira idari para cezası verildi.

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Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesine yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde uygulama noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi. Denetimde toplamda 7 adet kırmızı ışık ihlali olduğu ve araç sürücülerine toplamda 6 bin 657 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEDİĞİNİ SÖYLEDİ, POLİS MEMURU ÇEKİLEN FOTOĞRAFI GÖSTERDİ
Denetimler sırasında dron tarafından izlenen bir ticari taksi sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. Hakkında işlem yapılmak üzere uygulama noktasında durdurulan sürücü, kırmızı ışıkta geçmediğini söyleyerek, ''Yazık, günah. Yaptığınız iş, iş değil yani. Ben kendimden eminim, görüntü varsa burada bana izleteceksin, bak diyeceksin burada geçmişsin, ben de cezayı yazıyorum diyeceksin. Bunu kabul etmiyorum'' şeklinde konuştu ve cezaya ilişkin tutanağı imzalamayı reddetti.

HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN AYRILDI
Daha sonra polis memuru, olay anına ilişkin çekilen fotoğrafı ihlal yapmadığını iddia eden sürücüye gösterdi. Daha sonra fotoğrafı inceleyen sürücü, hiçbir şey söylemeden uygulama noktasından ayrıldı.
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