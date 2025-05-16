Kızını kaçıran yeğenini 16 yaşındaki oğluna öldürten baba ile oğlu tutuklandı | Video
Samsun'da ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk ile olayı azmettirdiği iddia edilen babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet ederek yaralanmasına yol açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İddiaya göre, olay sırasında kızını kaçıran yeğeni Gökhan Doğan Torun'un kollarını tutan baba H.İ.T.'nin "Vur lan vur" diyerek oğlu M.T.'ye silahla ateş açtırıp vurdurduğu ortaya çıktı. Olayı azmettirdiği iddia edilen M.T.'nin babası H.İ.T.(48) de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan M.T. ile babası H.İ.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren baba-oğul tutuklandı. M.T. Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine, H.İ.T. ise Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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