Video Yaşam KKTC'de canlı yayında davetsiz misafir
KKTC'de canlı yayında davetsiz misafir

KKTC'de canlı yayında davetsiz misafir

12.01.2022 | 08:29

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OTOMATİK OYNAT

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KKTC'de canlı yayında davetsiz misafir 12.01.2022 | 08:29
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TEM'de 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü | Video 12.01.2022 | 08:22
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Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı | Video 01:02
Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı | Video 11.01.2022 | 23:37

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler'in katıldığı bir televizyon programında sunucu Muazzez Gazihan oğlu Fikri Ali'nin canlı yayına dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

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