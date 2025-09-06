Video Yaşam Kocaeli'de sağanak etkili oldu, evin çatısına yıldırım düştü | Video
06.09.2025 | 11:16

Kocaeli'de sabaha karşı etkisini gösteren sağanak yağış, kent genelinde caddeleri adeta dereye çevirdi. Bir evin çatısına yıldırım düşerken, yağışa dayanamayan ağaç devrildi.

Kocaeli'de sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, şehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. İzmit ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde 4 katlı bir evin çatısına yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi. İzzet Uzuner Sokak'ta ise şiddetli yağış sebebiyle köklerinden sökülen ağaç caddeye devrildi. Belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
Öte yandan, Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde yolları su bastı. Biriken yağmur suları sebebiyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı. Sürücüler, her yağmurda aynı görüntünün ortaya çıkması üzerine Arslanbey OSB yönetimine tepki gösterdi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
