Kocaeli'de sağanak etkili oldu, evin çatısına yıldırım düştü | Video
Kocaeli'de sabaha karşı etkisini gösteren sağanak yağış, kent genelinde caddeleri adeta dereye çevirdi. Bir evin çatısına yıldırım düşerken, yağışa dayanamayan ağaç devrildi.
Öte yandan, Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde yolları su bastı. Biriken yağmur suları sebebiyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı. Sürücüler, her yağmurda aynı görüntünün ortaya çıkması üzerine Arslanbey OSB yönetimine tepki gösterdi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
