Kocaeli'yi sağanak fena vurdu! D-100 Karayolu trafiğe kapandı | Video 01.09.2024 | 16:15 Kocaeli’de öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış, Gebze, Çayırova ve Darıca bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bir çok noktada sokaklar adeta göle dönerken, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Araçlar yolda mahsur kalırken, bölgede çok sayıda kaza meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası, sel sularının bastığı D-100 Karayolu, her iki istikamette de trafiğe kapandı. İstanbul ve Ankara yönüne gidecek araçlar, sel suları nedeniyle ilerleyemedi. Bu durum, Kocaeli genelinde büyük bir trafik sıkışıklığına yol açtı ve ulaşımın durma noktasına gelmesine neden oldu.

Ekiplerin su baskınlarına müdahale çalışmaları devam ediyor.