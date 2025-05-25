Komşular arasındaki köpek kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video
İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre bir şahsın sokakta serbest dolaştırdığı köpek o esnada şahsın komşusunun evine gelen misafirlere saldırdı. Şahıs, kendisini uyaran komşularına inat köpeğini apartmanın girişine bağlayınca tartışma kavgaya döndü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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