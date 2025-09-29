Video Yaşam Komşusunun evinden çaldığı altınları kuyumcuda sattı | Video
29.09.2025 | 14:28

Samsun'un İlkadım ilçesinde H.K.’nin (34), kendisini temizlik için yardıma çağıran komşusu N.A.'nın (41) evinden çaldığı ziynet eşyalarını kuyumcuya sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde N.A.'ya ait evden 25 Eylül'de 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda, şüphelinin N.A.'nın karşı komşusu H.K. isimli kadın olduğu belirlendi. H.K.'nin olayı, N.A.'nın İzmir'den gelip, buradaki evini temizlemek için kendisini çağırdığında yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin kuyumcuya altınları sattığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

