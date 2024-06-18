Video Yaşam Konfeti kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi | Video
Konfeti kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi | Video

Konfeti kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi | Video

18.06.2024 | 14:34

Samsun polisi konfeti kutusuna gizlenmiş 656,77 gram metamfetamin ele geçirdi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri , il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüterek gençleri ve geleceği zehirleme gayretinde olan uyuşturucu tacirlerinin yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın çantasında yapılan aramada konfeti kutularına gizlenmiş vaziyette 656,77 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler ayrıca yaptıkları çalışmalarda, 1,5 ile 2 metre boyunda 10 kök kenevir bitkisi, 20 - 40 santimetre boyunda 21 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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