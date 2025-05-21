Video Yaşam Konserde bıçaklama olayına 3 tutuklama | Video
Konserde bıçaklama olayına 3 tutuklama | Video

Konserde bıçaklama olayına 3 tutuklama | Video

21.05.2025 | 16:41

Samsun'da konserde bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark konser alanında 18 Mayıs akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aydilge konserine giden K.Ç.(19), bıçaklı saldırıya uğrayarak karnından ve kalçasından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, saldırganlar kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip sonucu bıçaklama olayını yapan Ö.T.(19), B.T.(19), Y.K.(18) ve M.Ö.'yü (18) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 kişi nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Ö.T., B.T. ve Y.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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