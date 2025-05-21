Konserde bıçaklama olayına 3 tutuklama | Video
Samsun'da konserde bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip sonucu bıçaklama olayını yapan Ö.T.(19), B.T.(19), Y.K.(18) ve M.Ö.'yü (18) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 kişi nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Ö.T., B.T. ve Y.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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