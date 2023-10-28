Kontrolden çıkan otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü | Video
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü genç kurye, tırın dorsesine çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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