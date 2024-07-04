Kontrolden çıkıp şarampole uçtu, araçta bulunan 5 kişi yaralandı | Video 04.07.2024 | 16:50 Sivas’ta bariyerlere çarparak kontrolü kaybeden otomobil şarampole uçtu, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Emre köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Hafik ilçesi istikametine gitmekte olan Z.D sevk ve idaresindeki 34 FKH 45 plakalı Fiat marka otomobil bilinmeyen bir nedenle önce bariyerlere çarptı, bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu. Sürücü ve araçta bulunan S.D., M.K., G.K., ve M.K yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.