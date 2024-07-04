Video Yaşam Kontrolden çıkıp şarampole uçtu, araçta bulunan 5 kişi yaralandı | Video
Kontrolden çıkıp şarampole uçtu, araçta bulunan 5 kişi yaralandı | Video

Kontrolden çıkıp şarampole uçtu, araçta bulunan 5 kişi yaralandı | Video

04.07.2024 | 16:50

Sivas’ta bariyerlere çarparak kontrolü kaybeden otomobil şarampole uçtu, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Emre köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Hafik ilçesi istikametine gitmekte olan Z.D sevk ve idaresindeki 34 FKH 45 plakalı Fiat marka otomobil bilinmeyen bir nedenle önce bariyerlere çarptı, bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu. Sürücü ve araçta bulunan S.D., M.K., G.K., ve M.K yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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